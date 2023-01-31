أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة بمدينة عرعر اليوم, القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسته الأسبوعية.

‏واستعرض سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

وأشار إلى أن جولاته التفقدية لمحافظة رفحاء والعويقيلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة لرصد احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والاطلاع على سير العمل، موضحًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية وهو المستهدف في كل برامج التنمية.

وأكد سموه على الجهود المبذولة لتطوير المحميات لتقوم بدورها في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية وتكاثرها، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي, لافتا سموه إلى دور الإعلام في أبراز أدوار المحميات وإيصال الرسالة بشكل واضح وجلي لجميع المواطنين.

ونوه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنها وعزها واستقرارها.