أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية .

ونوه سموه في مستهل الجلسة بتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، بإطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناة الأشقاء ، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يجسد الصفات الكريمة والإنسانية التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

كما ثمن الجهود الكبيرة لرجال الأمن في الحملة ضدّ المخدّرات ومروّجيها،لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع، ودورهم الفعّال في الجانب الوقائي والميداني، منوهًا بحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على أمن الوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها .

وتطرق سموه خلال الجلسة إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات .