أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، أمراء الأفواج والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية المدنية، وشيوخ القبائل وجمعاً من المواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

وقال سموه في مستهل الجلسة : نحتفي هذه الأيام بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 لتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – عندما وحّدها ورجاله المخلصين تحت راية التوحيد، الذي أسس بعزيمته وهمته أعظم وحدة في التاريخ، أساسها العدل وشعارها التسامح، ومنهجها الوسطية و على أسس راسخة ونهج قويم مستمد من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأطلق مسيرة البناء والتطوير والتنمية، التي تواصلت من بعده على يد أبنائه الملوك البررة – رحمهم الله – ، وصولاً لعهد قائد مسيرة التنمية والتقدم والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

واستمع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لمداخلات عدد من المواطنين الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم في اليوم الوطني الـ 93، وتوحيد كيان دولة مجيدة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – تحت اسم المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.