أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر، اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

واستعرض سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن رغبة المملكة باستضافة كأس العالم 2034 تأكيد على المكانة العالمية التي تشهدها من خلال النهضة والتطور في كافة الأصعدة والميادين.

وناقشت الجلسة خطط ومشروعات ودراسات ومبادرات الأمانة والبلديات، لتطوير وتنمية العمل البلدي وتقديم أفضل الخدمات البلدية للقرى والهجر والمدن وتحسين مستوى جودة الحياة والتركيز على جودة التخطيط العمراني والحضري وأنسنة المدن والقرى، وتهيئة البيئة الملائمة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية

وأكد سموه أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع؛ لتقديم الملاحظات والآراء في كل وقت وفي جميع المحافظات، موضحًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية.

وفي ختام الجلسة سأل سموه الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.