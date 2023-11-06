أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم, القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

واستعرض سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

وأكد أهمية دور أولياء الأمور بتهيئة الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم مطلع الأسبوع القادم بجو من الطمأنينة والراحة، وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة في أثناء أداء الاختبارات, مبرزاً دور إدارة التعليم بالمنطقة في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والأجواء المثالية وتمكين الطلبة من أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية باستجابة أبناء المملكة الكبيرة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظها الله- بإطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز.

وفي الختام سأل الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.