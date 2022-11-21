أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في محافظة طريف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في محافظة طريف اليوم، المواطنين وشيوخ القبائل بمحافظة طريف.

وأشار سموه إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لرصد احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والاطلاع على سير العمل.

وناقش سموه العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.