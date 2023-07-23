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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 23 يوليو 2023 - 4:40 مساءً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ عبدالله بن صالح المحيميد.

 

واستمع سموه لشرح عن أبرز أعمال وإنجازات المحكمة وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات.

 

وأثنى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الدور الذي يضطلع به جهاز المحكمة الإدارية, مؤكدًا أهمية الحرص على التطوير الدائم لأداء العمل في جميع المرافق القضائية والإدارية؛ للإسهام في تحقيق المستهدفات وفي مقدمتها تحقيق العدالة الناجزة.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 23 يوليو 2023 - 4:40 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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