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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة بمناسبة انتهاء عمل أعضاء اللجنة

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 10 مايو 2023 - 4:38 مساءً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين السابق في المنطقة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل, يرافقه أعضاء اللجنة ، بمناسبة انتهاء فترة عمل أعضاء اللجنة.

 

وثمن سموه الأعمال المتميزة للجنة ودورها المشكور من خلال نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، وتبنيها العديد من المبادرات والبرامج والمقترحات ذات الأثر الإيجابي.

 

 

من جانبه أكد الدكتور أبا الخيل، أن اللجنة عملت طوال فترتها السابقة على تنفيذ العديد من المبادرات والمقترحات، وسعت وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وبكل جهد وهمة للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 10 مايو 2023 - 4:38 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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