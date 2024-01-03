أمير الحدود الشمالية يستقبل عددًا من المواطنين ورجال الأعمال والنحّالين الرياديين بمحافظة طريف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر الإمارة اليوم, عددًا من المواطنين ورجال الأعمال وعددًا من النحالين الريادين بمحافظة طريف الذين قدموا للسلام على سموّه.

واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاستقبال لطلبات المواطنين التي تحظى باهتمامه.

كما اطلع سموه خلال الاستقبال على أهم أعمال ومنجزات المشروعات الريادية للنحالين، وما تقدمه من خدمات التدريب والتمكين والإرشاد في تربية النحل والمواد التي يحتاجها النحل وإنتاج العسل في المحافظة.