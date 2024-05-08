أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة ومساعده

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة, قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن حثلين، يرافقه مساعده بالمنطقة العميد خميس الزهراني بمناسبة تعيينه حديثًا.

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بقائد حرس الحدود بالمنطقة، متمنيًا للعميد الزهراني التوفيق في القيام بمهامه عمله، مثمنًا الجهود المبذولة التي يقدمها رجال حرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل عدو يحاول أن يمس الوطن بسوء.

من جهته أعرب قائد حرس الحدود بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأعمال حرس الحدود في المنطقة.