أمير الحدود الشمالية يستقبل مديري المستشفيات في المنطقة الحاصلة على شهادة “سباهي”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان الشمراني ، ومديري المستشفيات بصحة المنطقة ، بمناسبة حصول عدد من المنشآت الصحية على اعتماد شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” .

وأشاد سموّه بحصول عدد من المنشآت الصحية على اعتماد شهادة “سباهي” ، حاثاً على بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم الخدمات الطبية والصحية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في سهولة الوصول للخدمات والوقاية من الأمراض ضمن بيئة صحية آمنة.

ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافة بمختلف مستوياتها في شتى أنحاء المملكة .