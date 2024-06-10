أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة السابق والمعيَّن حديثًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة السابق المهندس عافت بن حمدان الشراري، بمناسبة تقاعده، يرافقه المعين حديثًا المهندس محمد بن عايش العنزي.

وأشاد سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأثنى سموه على جهود المهندس الشراري خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية، كما تمنى سموه للمهندس العنزي التوفيق في عمله الجديد، وحثه على مواصلة البذل والعطاء، ومتابعة المشروعات، وتقديم كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه.