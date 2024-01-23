أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير المدن الصناعية بالشمالية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة طريف اليوم, المهندس خالد بن محمد الشهراني بمناسبة تكليفه مديراً للمدن الصناعية بالشمال.

وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى دور المدن الصناعية بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من داخل بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات ويسهم في دعم الناتج المحلي, متمنيا له التوفيق والنجاح.

من جانبه, أعرب الشهراني عن سعادته بالثقة الغالية، مثمنا ما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات سموه , سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بمهامهم وواجباتهم.