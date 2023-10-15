أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير جمرك جديدة عرعر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير جمرك جديدة عرعر المعين حديثاً عامر بن محمد الغامدي.

وهنأ سموه, الغامدي بمناسبة تعيينه مديرا للجمرك, متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الجمارك بمنفذ جديدة عرعر.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يلقاه قطاع الجمارك من دعم وعناية واهتمام من لدن الحكومة الرشيدة استشعارًا للدور المهم الذي تقوم به الجمارك نحو تمكين الاقتصاد وحماية البلاد، مشيدًا بالدور الكبير الذي يؤديه رجال الجمارك في تسهيل الحركة التجارية ومنع دخول الممنوعات بجميع أنواعها.