أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، في مكتبه بمحافظة طريف، مدير جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف سامي الرويلي, يرافقه أحد مستفيدي الجمعية من الأيتام.

واطّلع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على سير عمل الجمعية وما تقوم به من أعمال في سبيل خدمة هذه الشريحة الغالية، مؤكدًا أهمية تمكين اليتيم ودعم أسرته من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وصحية وتنموية متميزة وشراكات فاعلة، والإسهام في تحسين حياة اليتيم وأسرته والسعي إلى تمكينه من خلال تصميم مبادرات نوعية لتمكين جميع المستفيدين.