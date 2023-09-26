أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير المرور المعين حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء رياض بن بدر الحزيمي يرافقه العقيد نايف بن فواد الحربي الذي تم تعيينه مديراً لمرور منطقة الحدود الشمالية.

وهنأ سموه، العقيد الحربي على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

ونوه بما يلقاه قطاع المرور من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية، مثنياً على الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور بالمنطقة وما تقدمه من برامج توعوية في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية.