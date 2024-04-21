أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة مروعي الخرمي ، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تنسيق الجهود لإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة للحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

ونوه سموه بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بالمحافظة على البيئة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، وبيئة إيجابية وجاذبة.

من جانبه أعرب مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة.