أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة أحمد بن علي عبدلي، الذي سلّم سموه نسخة مقترحة لمسابقة بعنوان”بلد آمن” .

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ما يقدم من حملات توعوية ومسابقات هادفة ورسائل سامية وأعمال وجهود دعوية ميدانية تستهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والتشدد.

ونوّه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.