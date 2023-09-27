أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المعين حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المعين حديثاً المهندس بندر بن صالح الهداية.

وهنأه سموه، بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مشيدًا بخطط وإنجازات الوزارة وما حققته من قفزات نوعية في الحفاظ على البيئة، ومتابعة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، في إطار رؤية المملكة 2030 م.