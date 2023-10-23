أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات المكلَّف بالمنطقة حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات المكلّف بالمنطقة العميد ذعار العتيبي.

وهنأ سموه العميد العتيبي بهذه الثقة وتكليفه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة, متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

ونوّه سمو أمير الحدود الشمالية بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية واهتمام بشباب الوطن وحمايتهم من آفة المخدرات، والتصدي بكل حزم وقوة لعمليات حيازة وترويج وتهريب المخدرات وحماية المجتمع من كل ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده.

من جانبه عبر مدير إدارة مكافحة المخدرات المكلف بالمنطقة, عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له -بإذن الله- في تذليل كافة ما يعترض مهام وواجبات الإدارة وفروعها بما يكفل محاربة المخدرات بأنواعها والقضاء عليها للحفاظ على سلامة ومقدرات الوطن.