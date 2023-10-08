أمير الحدود الشمالية يستقبل منسوبي التعليم بمناسبة “اليوم العالمي للمعلم”

المناطق_واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام وعناية بالتعليم إيماناً بالدور المهم له في بناء العقول ومستقبل الوطن، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتعليم كركيزة مهمة للتنمية الشاملة والمستدامة لكونه يمثل الوسيلة الرئيسية لتكوين رأس المال البشري.

وأشاد سموه خلال استقباله اليوم, عدداً من المعلمين والمعلمات بمناسبة “اليوم العالمي للمعلم”, بالدور الرائد الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء الأجيال بما يحملونه من رسالة تربوية وتعليمية وبالخدمات الجليلة التي يقدمونها في تعليم وتنشئة الأجيال وبناء المجتمعات، ودورهم في بناء الإنسان, والجهود الكبيرة التي يبذلونها في بناء أجيال مؤهلة بمخرجات عالية الجودة بما لهم من تأثير على الأجيال المتعاقبة سواءً من الناحية التربوية أو التعليمية أو من خلال بناء المهارات, وصقل الشخصية, وزرع الثقة, وبناء روح الإبداع, وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح بالتعليم بالقدوة الحسنة.

حضر الاستقبال مدير التعليم في المنطقة عثمان العثمان, وعدد من القيادات التعليمية.