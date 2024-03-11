أمير الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة، وكلاء الإمارة، ومديري العموم ورؤساء الأقسام، الذين قدموا التهنئة لسموه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة, سائلاً الله العلي القدير أن يجعل قدوم الشهر الكريم خيرًا على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة -أيدها الله-.

ودعا سموه خلال اللقاء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المنطقة وأهلها وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات القيادة الحكيمة.