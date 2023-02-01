أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير الحج والعمرة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

ويأتي الاستقبال بمناسبة تجاوز أعداد الحجاج القادمين من جمهورية العراق عبر منفذ “جديدة عرعر” أكثر من 120 ألف معتمر، وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الهجري الجاري 1444.

واستعرض سموه مع معالي وزير الحج والعمرة التسهيلات التي تقدمها الوزارة لتيسير قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم ضمن خيارات مُتنوعة وحلول تقنية مُبتكرة، والخطط التطويرية لمنفذ “جديدة عرعر”، والاستعدادات المبكرة للجهات العاملة في منظومة الحج بعد الإعلان عن عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

وأكّد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, أن قطاع الحج والعمرة يحظى بدعم واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً أن خدمة ضيوف الرحمن هو شرف والتزام تاريخي أصيل خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا.

وأشاد سموه بما حققته منظومة الحج والعمرة من إنجازات كبيرة غير مسبوقة أسهمت في زيادة أعداد المعتمرين مقارنةً بما كانت عليه قبل الجائحة، وما استحدثته الوزارة من تطويرات بالأنظمة والإجراءات لتمكين المسلمين من آداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، كان آخرها التأشيرة الإلكترونية المجانية التي تتيح للمسافرين عبر الناقلات الجوية آداء نسك العمرة فوريًا ودخول المملكة لمدة 4 أيام.

وثمّن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جهود وزارة الحج والعمرة وعملها المستمر بتطوير الأنظمة والإجراءات لتيسير قدوم الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر جميع المنافذ والمطارات ضمن إجراءات إلكترونية تُسهم في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن قبل قدومهم إلى المملكة، وبما يختصر الوقت والجهد على المسلمين، ومساهمتها في رفع جودة الخدمات المُقدمة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في المملكة لرحلة عمر لا تنسى، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

من جهته قدم معالي الوزير الربيعة، عرضًا عن أبرز إحصائيات القدوم والمغادرة للمعتمرين عبر منفذ “جديدة عرعر”, ونسب التطور في إنجاز صالة الحجاج الجديدة بالمنفذ مع جمهورية العراق، والأعداد المتوقع قدومها عبر المنفذ لموسم الحج 1444، وآلية تطوير البنية التحتية في المنفذ، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير على ضيوف الرحمن، ويأتي من بينها تخفيض قيمة التأمين للمعتمر 70%، وإلغاء شرط المحرم للمرأة وتمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يوم إلى 90 يومًا لإتاحة التنقل وإثراء التجربة، علاوة على استحداث منصة “نسك” التي تقدم كافة الخدمات إلكترونيًا، وإصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة.

وعبر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه الكبير للوزارة ومتابعته الدائمة لجهودها ضمن حرصه المستمر على توفير أعلى معايير الراحة في استقبال الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.