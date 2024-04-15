أمير الحدود الشمالية يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، وكلاء ومنسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع باليمن والخير وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأكد سموه على أهمية العمل الجاد والمخلص لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والعمل مع مختلف فروع القطاعات الحكومية بالمنطقة والمنشآت الخاصة والمؤسسات غير الربحية لتنمية المنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.