أمير الحدود الشمالية يستقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي ، ومدير إدارة المنافذ بهيئة الزكاة والضريبة فهد المدهش.

واطلع سموه على الأعمال والخطط والجهود المُنفذة لاستقبال المعتمرين والزوار، عبر منفذ جديدة عرعر البري الرامية لتوفير أفضل الخدمات بأعلى معايير الخدمة الميدانية والتعليمات الوقائية والصحية اللازمة التي هيأتها الحكومة الرشيدة في محاور الاستقبال والإسكان والتوعية والانتقال والمغادرة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.

وأكّد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودة الخدمات المقدمة والتي أثرت التجربة الدينية لضيوف الرحمن، منوّهاً سموه بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة, مبرزاً سموه أهمية الدور المناط بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للقادمين إلى المملكة, عبر مختلف المنافذ الحدودية والجوية والبحرية.