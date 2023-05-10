أمير الحدود الشمالية يستقبل 100 متطوع ومتطوعة شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ جديدة عرعر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني يرافقه 100 متطوع ومتطوعة من المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر.

وأشاد سموه بما قام به المتطوعون من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في منفذ جديدة عرعر وتقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن , وكذلك تفاعلهم المتميز مع مناسبات المنطقة المختلفة.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على توفير الفرص التطوعية وتنويعها لتمكين المتطوعين من أفراد المجتمع كافة وتسهيل حصولهم على الفرص التطوعية والاستفادة من المحفزات التي وفرتها الدولة للمتطوعين , مؤكدا أن الشباب السعودي من الجنسين وبما يحملونه من قيم أخلاقية راسخة استمدوها من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة , أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بكافة الظروف بإقبالهم على الأعمال التطوعية.

ودعا سموه الشباب والشابات للانخراط بالأعمال التطوعية الدائمة والموسمية لاسيّما أن ذلك يصقل شخصياتهم ويُكسِبهم المهارات والخبرات إضافةً للأجر والمثوبة.