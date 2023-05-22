أمير الحدود الشمالية يستلم تقريراً عن أهم أعمال وبرامج الإسكان بالمنطقة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن أهم وأبرز خطط وبرامج شؤون الإسكان بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن صعفق العنزي يرافقه مساعده المهندس عمر بن فوزان المسند وعدد من القيادات, الذي قدم شرحاً عن المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة الحدود الشمالية, وسير العمل بمشروعات الإسكان، وأهم البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية والأعمال والمشروعات المنفذة حالياً لخدمة المستفيدين.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم القيادة الرشيدة للقطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن ومنها قطاع البلدية والإسكان، ودعم الخطط والبرامج التي تسهم في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية، وتوفير السكن المُلائم وفق بيئة عصرية تُلبّي حاجات وطموحات المواطنين.