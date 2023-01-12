أمير الحدود الشمالية يسلّم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي للمسجلين في جمعية رعاية الأيتام برفحاء

المناطق_الحدود الشمالية

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بمقر محافظة رفحاء اليوم, مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المسجلة في جمعية رعاية الأيتام الخيرية بالمحافظة, بحضور المدير العام لشؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله صعفق العنزي، ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام الخيرية برفحاء وطبان التمياط .

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها .

وهنأ المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية، التي أتت بتوحيد الجهود بين الجهات، لتأمين وامتلاك المنزل المناسب والعيش في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة بإذن الله .

وأكد أن توجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان .