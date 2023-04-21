أمير الحدود الشمالية يشارك الأيتام وأبناء شهداء الواجب والأشخاص ذوي الإعاقة فرحة العيد

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عايد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “رؤوف” بعرعر، وأبناء وذوي شهداء الواجب ، والأشخاص ذوي الإعاقة, وذلك خلال استقباله لهم اليوم بالإمارة, بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رؤوف الدكتور أحمد سالم, سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

وقدم سموه خلال الاستقبال التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة, فيما بادلوا سموه التهنئة معربين عن بالغ فرحتهم وسرورهم.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تقدمه الدولة من جهود عظيمة لهذه الفئات الغالية، في ظل الاهتمام والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.