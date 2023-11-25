أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقيات تعاون في منتدى الاستثمار بقيمة تجاوزت 146 مليون ريال

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لدعم وتطوير الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، وتمهيد الطريق أمام استثمارات أكبر وأضخم بالحدود الشمالية، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم المجتمع ويصب في المصلحة العامة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى التي وقعت بين وزارة الاستثمار وأمانة منطقة الحدود الشمالية، إقامة شراكة إستراتيجية بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك بغرض دعم وتطوير الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين ، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة، وقع الاتفاقية كل من أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس فواز المطيري، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المهندس صالح خبتي.

كما وقعت الأمانة عقدين استثماريين مع شركة جرير للتسويق، وذلك لإنشاء مكتبة جرير، ومع شركة المجمعات.

ووقعت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اتفاقية تعاون مع شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، لتشغيل ثلاث مدارس ثانوية نموذجية لرفع مستوى المخرجات التعليمية في منطقة الحدود الشمالية، كما وقعت اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وتستهدف التنسيق لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات المصالح المشتركة خلال المنتديات المحلية والدولية ، وتبادل خدمات التدريب والاستشارات، والتعاون في تنظيم الفعاليات، ورعاية خريجات كلية الهندسة.

بعد ذلك وقعت مذكرة تعاون بين الغرفة التجارية بعرعر، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن” لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور قطاع الأعمال بصفته شريكاً إستراتيجياً للقطاع العام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 , والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.