أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية بين إدارة التعليم وفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بمحافظة طريف اليوم, توقيع اتفاقية التنسق المشترك بين إدارة التعليم بالمنطقة ومثلها مديرها عثمان العثمان وفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ومثله مدير الفرع سلامة الرويلي.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ مهمات واختصاصات كل منهما والتنسيق المشترك لعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية والاحتفاء بالأيام العالمية المشتركة حيال الحقوق المتمثلة في: حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كبار السن، كما تستهدف الإتفاقية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان وتنمية المجتمع.

وحثّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الالتزام ببرامج ومفاهيم رؤية المملكة 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً للخطط والأنشطة في المنطقة كافة.