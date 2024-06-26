أمير الحدود الشمالية يشيد بحصول معهد التعدين على جائزة السلامة الدولية لعام 2024

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم ، مدير المعهد السعودي التقني للتعدين بالمنطقة عبدالله العتيبي ، بمناسبة حصول المعهد على جائزة السلامة الدولية لعام 2024، التي يقدمها سنوياً مجلس السلامة البريطاني لضمان أعلى مستويات السلامة من خلال تدريب الكوادر، وتحسين البنية التحتية، وتطبيق أحدث التقنيات.

وأشاد سموه بحصول المعهد على جائزة السلامة الدولية لعام 2024، والإسهام في نشر ثقافة السلامة الشاملة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، لحماية الأرواح والممتلكات.

ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لتطوير قطاع التعدين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومن ذلك إنشاء المعهد السعودي التقني للتعدين وتقديمه البرامج والمبادرات وتأهيل وتدريب وتطوير الشباب السعودي لتوطين الوظائف الفنية في مجال التعدين والصناعات المماثلة والمساندة لها وتأهيل جيل واعد من الفنيين ذوي الكفاءات المهنية العالية، ودخولهم إلى مختلف الصناعات، والمدن الصناعية في مناطق المملكة كافة.

من جهته، أعرب مدير المعهد السعودي التقني للتعدين بالمنطقة عن شكره لسمو أمير الحدود الشمالية على ما يوليه من اهتمام ورعاية للمعهد, الذي يستهدف تأهيل وتدريب وتطوير الشباب السعودي لتوطين الوظائف الفنية في مجال التعدين والصناعات المماثلة والمساندة لها.