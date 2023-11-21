أمير الحدود الشمالية يطلع على إستراتيجية المواءمة في جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة خلف القاران.

واستمع سموه لشرح مفصل عن إستراتيجية المواءمة في جمعيات الثقافة والفنون لخطط وزارة الثقافة والجمعيات الغير ربحية، كما تسلم تقريراً عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 عن أهم برامج ومبادرات الجمعية وأدوارها في إبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي مما يتطلب حضوراً فاعلاً ومتميزاً للجمعية من خلال رعاية المبدعين، وتبني المواهب الشابة من الجنسين، وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة.

من جانبه أعرب مدير فرع الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته واهتمامه ببرامج الجمعية، مؤكدًا حرصه وزملاؤه على تقديم كل ما يخدم الوطن ويعود بالنفع والفائدة على الجميع.