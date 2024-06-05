أمير الحدود الشمالية يطلق مبادرة ترقيم الأشجار المعمرة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2024

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024م، بالمنطقة تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، وذلك بإطلاق مبادرة ترقيم الأشجار المعمرة ذات القيمة البيئية والتراثية المهمة، وحمايتها من التعديات غير القانونية، وضمان استدامتها، وتعزيز جودة البيانات المتوفرة عنها، وذلك في إطار مبادرة سموه “البصمة البيئية”.

جاء ذلك خلال استقباله مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس بندر بن صالح الهديه، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة يؤكد التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، ويدعم ما أطلقته من مبادرات ومشاريع طموحة، اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.

وعّد سموه إطلاق مبادرة ترقيم الأشجار المعمرة على مساحة منطقة الحدود الشمالية خطوة إيجابية في آليات حماية البيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، وصولًا إلى بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، تحقيقًا للاستدامة البيئية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.