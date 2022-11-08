أمير الحدود الشمالية يفتتح مبنى كلية الشمال للتمريض (فيديو وصور)

المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مبنى كلية الشمال للتمريض.

وتجول سموه عند وصوله مقر الكلية في معامل الحاسب الآلي والتمريض والكيمياء والأحياء والقاعات الدراسية، وعدد من مرافق المبنى الذي صمم بمسطح إجمالي يتجاوز ٦٠,٠٠٠ م٢، ومسطحات بناء تتجاوز ٢٦,٠٠٠ م٢ ويضم ٦٠ قاعة دراسية ، بسعة إجمالية ٢٧٥٠ طالبًا وطالبة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية أن تؤدي كلية الشمال للتمريض دورًا مهما وبارزًا في توفير مخرجات صحية متميزة تلبي حاجة سوق العمل، ومتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة والمنطقة خاصة، لبناء جيل من العاملين والقادة في مجال التمريض بكفاءة عالية في رعاية المرضى، ومؤهلة علميًا؛ لممارسة المهنة في المؤسسات الصحية والخدمات المجتمعية المتعددة، من خلال تقديم تعليم ذي جودة وكفاءة عالية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم كلمة رئيس مجلس الإدارة شافي بن فاحس الزوين، الذي ثمن تشريف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لحفل افتتاح مبنى الكلية, مبينًا أن كلية الشمال للتمريض تُعنَى بتخريجِ ممرضين أكفاء قادرين على آداء مهامِهِم في جميعِ المرافقِ الصحيّة؛ لتكون داعماً للقطاعِ الصّحي ومحققةً للتطلعاتِ بسدِّ الحاجةِ والنقصِ في هذا التخصصِ من خلال أبناء هذا الوطن الغالي وبناته.

وبين أن الدراسة بالكلية لمدة أربع سنوات مقسمة على ٨ فصول دراسية، وتضم أقسام: (التمريض الباطني الجراحي وتمريض الأمومة وصحة الطفل وتمريض الطوارئ وتمريض الرعاية المركزة وتمريض الصحة العامة).

إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الكلية بعنوان “حلم المستقبل”, ثم كُرم شركاء النجاح، بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية درعًا تذكاريًا، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.