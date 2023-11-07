أمير الحدود الشمالية يكرم طالباً وطالبة لحصولهم على جائزة مكتب التربية لدول الخليج في مجال التفوق الدراسي

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالبة في المرحلة الابتدائية جوري بنت عيسى العنزي ، والطالب في المرحلة المتوسطة أسامة بن حامد الحازمي وذلك بمناسبة حصولهما على جائزة التفوق الدراسي بمكتب التربية العربي لدول الخليج والمقامة في سلطنة عمان .

وهنأ سموه الطالب والطالبة وأولياء أمورهم ومنسوبي إدارة التعليم بجائزة التفوق الدراسي ، التي تنعكس إيجاباً على منظومة التعليم, حاثاً على مواصلة الجهد والمشاركة الفاعلة بهمة عالية ومثابرة وتميز .

وأكد على أهمية دعم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في البرامج المحلية والدولية وتشجيع برامج التميز و الموهبة، والإسهام في تميز الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين ودعم مواهبهم واستثمارها ، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، من خلال تشجيع المبدعين ودعم مسيرتهم كونهم يمثلون مستقبل الوطن الزاهر .

حضر التكريم مدير التعليم في المنطقة عثمان العثمان .