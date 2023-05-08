أمير الحدود الشمالية يكرم طالبتين لمشاركاتهم المتميزة في برنامج موهبة الإثرائي والبرنامج الدولي بجامعة تايوان

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالبة في المرحلة الثانوية العنود بنت متعب الهذال, وذلك لمشاركتها الفاعلة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

كما كرم سموه الطالبة في المرحلة الثانوية غزل بنت منصور الدهمشي لمشاركتها في البرنامج العلمي الإثرائي الدولي والمقام في جامعة تايوان الوطنية في كلية الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر.

وهنأ سموه الطالبتين وأولياء أمورهم ومنسوبي إدارة التعليم بهذه المشاركة، التي تنعكس إيجاباً على منظومة التعليم, حاثاً على مواصلة الجهد والمشاركة الفاعلة بهمة عالية ومثابرة وتميز.

وأكد سمو أمير الحدود الشمالية على أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في البرامج المحلية والدولية وتشجيع برامج التميز و الموهبة، والإسهام في تميز الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين ودعم مواهبهم واستثمارها، معربًا عن اعتزازه بمستوى المعلمين والطلاب في المنطقة.

حضر التكريم مدير التعليم في المنطقة عثمان العثمان وأولياء أمور الطالبتين.