أمير الحدود الشمالية يكرم 58 طالباً وطالبة الفائزين بمسابقة “كانجارو” العالمية في الرياضيات

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, 58 طالباً وطالبة من الفائزين في مسابقة “كانجارو” العالمية في الرياضيات.

وهنأ الجميع بفوزهم وتحقيق الجوائز، مبيناً أن ذلك يعكس مستوى التطور في التعليم, مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الجوائز المحلية والعالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل والمنتج المنافس من خلال دعم العلم والتعلم والإبداع والابتكار لأبناء الوطن بشتى المجالات.

وأشار سموه إلى تميز الكفاءات البشرية بمنطقة الحدود الشمالية التي تشكل الثروة الحقيقية والأكثر أهمية في تنمية المنطقة في جميع المجالات، داعياً أبناء المنطقة لبذل الجهود للتفوق في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية كافة.

يذكر أن مسابقة “كانجارو” للرياضيات تُعدّ من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي وتحمل حزمة من الأهداف المتمثلة في تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

حضر التكريم مدير التعليم في المنطقة عثمان العثمان.