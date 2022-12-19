أمير الحدود الشمالية يكرّم الطلاب الفائزين بجوائز مسابقة بيبراس موهبة 2022

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، الفائزين من طلاب وطالبات المنطقة بالجوائز والمراكز المتقدمة على مستوى المملكة بمسابقة بيبراس موھبة للمعلوماتية 2022، التي تنفّذ عن بعد، وتتضمن مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة، التي يتطلب حلّها التفكير المنطقي من الطالب.

وقدّم سموه التهنئة للفائزين والفائزات وأولياء أمورهم وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم، متمنياً لهم استمرار التفوق والنجاح بعد فوزهم في المسابقة، التي تُعد بوابة الترشيح والانضمام للمنتخب السعودي للمعلوماتية، وتمثيل المملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي، حاثّاً الطلاب والطالبات على مواصلة التميز والتفوق والنجاح، ومؤكداً أهمية دعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية لبناء جيل المستقبل، والإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مسابقة بيبراس تستهدف طلبة التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وتُعد البيبراس، مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، باستخدام مجموعة من مهارات وتقنيات حل المشكلات، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة في أكثر من 70 دولة.