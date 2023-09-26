أمير الحدود الشمالية يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة “للمواطنة المسؤولة”

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز ” المواطنة المسؤولة ” في دورتها الثانية بالتصفيات الأولية, بحضور الأمين العام لجائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة, متمنياً لهم التوفيق ومواصلة التميز والتفوق والنجاح، مؤكداً أهمية دعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية بما يسهم في تنمية المجتمع والارتقاء به.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالمستوى الذي وصلت إليه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، والإسهامات التي تقدمها بمبادراتها في مجال العمل الاجتماعي، ودورها المهم في غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته ، وصناعة جيلٍ مُدرك لدوره المجتمعي وقادر على المساهمة بفاعلية لخدمة الوطن من خلال المبادرات المتميزة وشراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة.