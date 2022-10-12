أمير الحدود الشمالية يكرّم دوريات الأمن بالمنطقة بمناسبة حصولها على “جائزة التميز” والإبداع الأمني

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، مدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد موسى بن قعيميل البلوي، بمناسبة حصول دوريات الأمن في المنطقة على “جائزة التميز‬” والإبداع الأمني لعام ١٤٤٤هـ، الذي نظّمته الإدارة العامة لدوريات الأمن في وزارة الداخلية.

وأثنى سموه على الأعمال البطولية لرجال الأمن وتعاملهم المميز مع الظروف كافة؛ مثمناً ما يبذله جميع منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة من جهود لتوفير الأمن والحفاظ على مكتسبات الوطن، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح لخدمة وطنهم والحفاظ على أمنه.