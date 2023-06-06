أمير الحدود الشمالية يلتقي القيادات الأمنية والمشاركين بالحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المنطقة

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نقل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لقادة القطاعات الأمنية في المنطقة المشاركة في الحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات .

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بالمنطقة ولقائه القيادات الأمنية والمشاركين بالحملة الوطنية لمكافحة المخدرات .

وعند وصول سموه مقر النادي استعرض الآليات والأفراد المشاركين في الحملة ، وعُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي ، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الحملة .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تمضي في نجاحاتٍ كبيرةٍ ومتواصلة بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – رئيس مجلس الوزراء “حفظه الله” للتصدي بكل حزم وقوة لعمليات حيازة وترويج المخدرات والتعامل فيها بأي صورة من الصور و حماية المجتمع والتصدي لكلِ ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده .

ودعا سموه الجميع إلى أهمية التعاون مع الحملة من خلال الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات من أجل المحافظة على سلامة المجتمع وأفراده.

ووقف سمو الأمير فيصل بن خالد في ختام الزيارة على المعرض المصاحب في النادي .