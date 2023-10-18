أمير الحدود الشمالية يلتقي المشاركين في اجتماع مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي وعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية، وذلك بمناسبة استضافة جامعة الحدود الشمالية أعمال اجتماع مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة 18 – 19 أكتوبر 2023.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالمشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أهمية التعليم الإلكتروني وانعكاساته على المخرجات التعليمية وتطورها، متطلعًا إلى أن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات.

فيما عبّر عددٌ من مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حسن الاستقبال، وحفاوة الترحيب.