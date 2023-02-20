أمير الحدود الشمالية يلتقي رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، يرافقه أعضاء مجلس الجمعية ، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني .

جاء ذلك بمناسبة عقد ملتقى الجمعيات الأهلية بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة 64 جمعية أهلية .

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل اللقاء بما قدمته الدولة – رعاها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من دعمٍ سخي لتطوير وتمكين القطاع غير الربحي، بوصفه شريكاً مهماً في التنمية الشاملة والمتوازنة ، مشيرًا إلى أهمية مساهمة ملتقى الجمعيات الأهلية بتشخيص واقع الجمعيات، والاحتياجات، ودعم ومساندة الجمعيات المتعثرة، والاستفادة من تجارب الجمعيات المتميزة لتحقيق الاستدامة وتعميق الأثر الاجتماعي المستدام، وبحث الوضع الحالي وتشخيصه إستراتيجياً بما يمكن الجمعيات الأهلية من تجاوز التحديات التي تواجهها ، داعياً إلى أهمية العمل على تنسيق وتكامل الجهود، والبناء المؤسسي لمنظومة القطاع غير الربحي و تعميق الأثر والعمل على تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، والتركيز على تأسيس جمعيات مختصة، نابعة من الاحتياج المجتمعي في المنطقة .

من جهته أعرب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، على دعم سموه واهتمامه بالقطاع غير الربحي، وما تفضل به سموه من توجيهات، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها، مؤكداً سعي المجلس إلى أن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، وأن يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع.