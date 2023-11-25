أمير الحدود الشمالية يلتقي وزير الاستثمار

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، خلال فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تُواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من ميز نسبية وفرص استثمارية واعدة.

وثمّن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اهتمام القيادة الرشيدة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وكل ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.