أمير الحدود الشمالية يلتقي وزير التجارة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار ، اليوم خلال فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار, معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال اللقاء, مناقشة أهم التطورات في منظومة التجارة وأحدث التشريعات والأنظمة التجارية، وما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقوّمات الطبيعية بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما تقوم به وزارة التجارة من جهود لخدمة الوطن ودورها في تعزيز ومراقبة الحركة الاقتصادية, بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير عناصر المنظومة التجارية، وتقديم أفضل الخدمات وفق رؤية السعودية 2030.