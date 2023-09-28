أمير الحدود الشمالية ينوه بالدور الريادي لمؤسسة “مسك” وما تقدمه من دعم لشباب الوطن

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالدور الريادي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” وما تقدمه من دعم لشباب وفتيات الوطن، وتمكين الطاقات الشبابية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تقديم المبادرات والمسارات والبرامج الإثرائية لمجتمع الشباب الطموح، وإلهام وتمكين الطاقات الإبداعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, فريق جولة “مسك”، مطّلعاً على مشروع جولة “مسك” بمنطقة الحدود الشمالية التي ستصل لمدينة عرعر في الثالث من أكتوبر القادم، وتهدف إلى إيجاد منظومة حيوية تُمكّن المواهب السعودية الشابة وتقديم المبادرات والمسارات والبرامج الإثرائية للشباب المبدع والطموح.

واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى شرح موجز من فريق الجولة الذي بين أن جولة مسك تتضمن جلسات حوارية، بمشاركة 41 متحدثًا ومتحدثة من رؤساء تنفيذيين، ورواد أعمال وأصحاب تجارب مُلهمة، إضافة إلى مستشاري البرامج في “مسك”، وذلك لإثراء موضوعات مختلفة في مجالات القادة، والريادة، والمجتمع، والمهارات، كما تُقدم مساحة لورش العمل المُمكِّنة لمجتمع الشباب، بالإضافة إلى مساحة للاستشارات المهنية التي تساعد على تطوير المسيرة المهنية للطاقات الشبابية.