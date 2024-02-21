أمير الحدود الشمالية يهنئ إدارة السجون بالمنطقة بمناسبة تحقيق جائزة مدير عام السجون للتميز 2023

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إدارة السجون بالمنطقة بمناسبة تحقيق جائزة مدير عام السجون للتميز للعام 2023م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد فهد بن نجر العتيبي.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتحقيق إدارة السجون بالمنطقة جائزة مدير عام السجون للتميز للعام 2023م، وبما تقدمه من برامج توعوية، وإصلاحية تسهم في تثقيف وإرشاد النزلاء لطريق الصواب، ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع، منوهًا بالرعاية التي توليها القيادة الحكيمة – أيدها الله – لجميع مرافق الدولة ومن بينها السجون، للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء لإيجاد بيئة إصلاحية وإدارية وأمنية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

كما تسلم سمو أمير الحدود الشمالية خلال الاستقبال التقرير السنوي 2023 عن أعمال السجون بالمنطقة، واستمع سموه إلى شرح موجز عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات والسجون، والخطط المستقبلية للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتسهم في تأهيلهم بعد الإفراج عنهم.