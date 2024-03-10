أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش, وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين , نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء .