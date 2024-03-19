أمير الحدود الشمالية يهنئ مدرسة الشيخ ابن باز بعرعر لحصولها على المركز الأول في مجال الخدمة المجتمعية على مستوى المملكة

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مدرسة الشيخ ابن باز بعرعر بتحقيق المركز الأول في مجال الخدمة المجتمعية على مستوى المملكة في أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO 2024 .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، يرافقه مدير ثانوية الشيخ ابن باز إبراهيم الصقعوب وعدد من المشرفين والطلاب الفائزين .

وهنأ سموه الجميع تحقيق المركز الأول في مجال الخدمة المجتمعية على مستوى المملكة ، مؤكداً أهمية دعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية ، داعياً الله العلي القدير لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم ، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بقطاع التعليم .